بعد محاولة ذويها إخفاء الجريمة المروعة... الكشف عن ملابسات مقتل فتاة في الأردن

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم السبت، أن "بلاغا ورد لغرفة عمليات مديرية شرطة محافظة البلقاء مساء أمس حول وصول فتاة تبلغ من العمر 13 عاما للمستشفى متوفاة نتيجة تعرضها للاختناق، حيث ادعى ذووها بقيامها بشنق نفسها"، كما نقلت وكالة "بترا".

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وتابع البيان "جرى تحويل الجثة للطب الشرعي، وباشر فريق تحقيقي خاص من قسم بحث جنائي البلقاء التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

وأضاف الناطق الإعلامي أن التحقيقات وجمع المعلومات أثارا الشكوك لدى المحققين برواية ذوي الفتاة، حيث وقع الاشتباه على أحد أشقائها ويبلغ من العمر 16 عاما، وبالتحقيق معه اعترف بخنقها إثر خلاف عائلي حصل بينهما، وما زال التحقيق جاريا.