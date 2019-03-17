وزير تونسي سابق: الأزمة الليبية "مفتعلة وحرب بالوكالة"

وصف وزير الخارجية التونسي الأسبق، رفيق عبد السلام، الأزمة الليبية بأنها "مفتعلة ومفروضة من الخارج، وحرب بالوكالة لأن المجتمع الليبي موحد".

تصريحات عبد السلام جاءت على هامش مؤتمر "المواطنة وحكومة العالم"، والذي انطلق الأربعاء الماضي ويستمر حتى غدا الاثنين.

© AFP 2018 / ليبيا...قوات تستعد للالتحاق بقوة عسكرية متجهة إلى غرب البلاد

ورأى عبد السلام أن ما يحدث في ليبيا هو "حرب بالوكالة لمصالح إقليمية ودولية"، من تسمية تلك الجهات الإقليمية والدولية، بحسب مانقلت وكالة " الأناضول ".

وأشار إلى توحد المجتمع الليبي وتجانس بنيته القبلية، حيث لا يوجد أديان أو طوائف، كما رأى أن وجود حكومتين في البلد، عقد الوضع السياسي.

وأضاف عبد السلام أن تونس تعتبر علاقتها مع ليبيا مصيرية، مشيرا إلى قناعته بأن عوامل الوحدة في المغرب العربي ما زالت قوية ومتاحة، وهذا يصب بشكل كبير في مصلحة العالم العربي.

وتحدث عبد السلام عن القضية الفلسطينية قائلا:"من حق كل شعب محتل أن يبحث عن الأدوات السياسية المشروعة للدفاع عن أرضه".

وتابع:"هناك رأي عام دولي يرفض الاحتلال الإسرائيلي وتهويد القدس، وهذا الرأي العام يرفض الرواية الإسرائيلية التي تقوم بتتبعها عبر الدبلوماسية الإسرائيلية الناعمة".

وبشأن العلاقة مع إيران، رأى عبد السلام أنه من الضروري البحث المشترك بينها وبين العالم الإسلامي، مؤكدا أن محاولة اعتبارها العدو الأول والأكبر للعالم العربي هو "تزييف" للوعي العالمي من قبل العديد من القوى.