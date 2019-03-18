بالفيديو... والد السعودي الناجي يروي قصة مؤثرة قبل إصابة ابنه في مجزرة نيوزيلندا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوالد السعودي الناجي من مذبحة نيوزيلندا، يروي فيه قصة مؤثرة عما فعله قبل يوم من إصابة ابنه في الحادثة.

وأوضح سليمان الأنصاري، والد أصيل الأنصاري، أنه قبل وقوع الحادث بيوم، الخميس، قام بشراء ذبيحة وأطعم منها أشخاصا صدقة لوجه الله.

ورجح الأنصاري أن تكون صدقته الخيرية هي السبب في نجاة ابنه من الموت، شاكرا الله على نجاته.

فيديو:



والد أصيل الأنصاري الذي أصيب جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلاندا يروي كيف حفظت الصدقة ابنه بعد مشيئة الله ونجته من الحادثة. pic.twitter.com/6uH5PQ9ZzX — هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 17, 2019

وعلى الجانب الآخر، غادر أصيل الأنصاري المستشفى أمس الأحد، بعدما خضع لجراحة في ركبته، إثر إصابته برصاصة من مدفع مرتكب الحادثة، التي وقعت في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وعاد الأنصاري إلى منزل العائلة النيوزيلندية التي يسكن معهم لدراسة كورس اللغة الإنجليزية.

© AP Photo / Mark Baker أصيب في اللحظة الأخيرة... تفاصيل نجاة سعودي في حادث نيوزيلندا الإرهابي

ولفت والد الأنصاري إلى أنه رفض عودة ابنه للسعودية حى يطمئن على صحته، مشيرا إلى أن السفارة النيوزيلندية بالرياض تواصلت معه بشأن إمكانية ذهابه للاطمئنان على صحة ابنه.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".