تسجيل
19:44 18 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    القوات السورية في ريف حماة

    إصابة 6 جنود سوريين بصاروخ "تاو" أمريكي شمالي حماة

    © Sputnik . morad saeed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أصيب 6 جنود سوريين بجراح خطيرة إثر استهدافهم بصاروخ "تاو" (أمريكي) في ريف حماة الشمالي، بالتزامن مع حشود إرهابية على عدد من محاور سهل الغاب.

    إنهيار بطيء لقواعد النار مع تزايد تحليق غراد بريفي اللاذقية و حماة
    © Sputnik . Morad Saeed
    مقتل عسكري سوري وإصابة 4 آخرين في حماة
    قال مراسل "سبوتنيك" في المحافظة أن 6 جنود سوريين وصلوا بعد ظهر اليوم إلى أحد المشافي الميدانية بحالة خطرة إثر استهدافهم بأحد صواريخ "تاو" أمريكية الصنع، أطلقه إرهابيون صينيون ينتشرون في المنطقة منزوعة السلاح على إحدى النقاط العسكرية للجيش السوري.

    وأضاف المراسل أن مسلحين من تنظيمي "الحزب الإسلامي التركستاني" و"أنصار التوحيد" ينتشرون في قطاع سهل الغاب من المنطقة منزوعة السلاح، نفذوا قصفا تمهيديا على نقطة الجيش السوري المتاخمة على خطوط التماس هناك، قبل استهدافها بصاروخ تاو أمريكي، ليلي خلال محاولتهم الوصول إلى الموقع.

    وأشار إلى أن وحدات من الجيش السوري تصدت لمحاولة الاختراق بالوسائط النارية المناسبة، وكبدت المهاجمين خسائر في أرواحهم وعتادهم.

    وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك" أن أحياء بلدتي الرصيف والعزيزية في سهل الغاب شمال غرب حماة تعرضتا لقصف عنيف بالقذائف الصاروخية والهاون انطلاقا من المنطقة منزوعة السلاح.

    وأضاف المصدر أن حشودا كبيرة للمسلحين تم رصدها على عدة محاور بريف حماة الشمالي الغربي، لتتكفل مدفعية الجيش السوري وسلاحه الصاروخي بالتعامل معها وردّها على أعقابها.

    ويثير تجدد استخدام صواريخ (تاو) الأمريكية من قبل إرهابيين يدينون بالولاء لتنظيم "القاعدة" العالمي بشقيه "النصرة" و"داعش" تساؤلات حول توقيته والرسائل التي يستبطنها.

    وينتشر في ريف حماة الشمالي عشرات التنظيمات التابعة الإرهابية المسلحة، بينهم مقاتلون تابعون لتنظيم (أنصار التوحيد)، وهو الاسم الأحدث لتنظيم (جند الأقصى) الداعشي الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي الذي أسسه الإرهابي الشهير (أبو عبد العزيز القطري) قبل مقتله في عام 2014.

    وفي 2017 اندحر التنظيم تحت ضربات الجيش السوري وحلفائه من مناطق سيطرته تلك باتجاه عمق إدلب.

    وقبل أشهر، تم نقل مسلحين من "أنصار التوحيد" إلى مناطق شمال حماة وجنوب إدلب، حيث عمل تنظيم حراس الدين التابع مباشرة لأيمن الظواهري في أفغانستان، على دمجهم وتوطين مقاتليهم في مستوطنات خاصة لهم ولعوائلهم.

    فيما تم دمج مسلحين آخرين من التنظيم ممن يتحدرون من دول آسيا الوسطى، ضمن صفوف "الحزب الإسلامي التركستاني" الذي أسسه المسلحون المهاجرون الصينيون إلى سوريا، وهو يسيطر على ريفي إدلب الجنوبي الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي، المتاخمين للحدود التركية.

    انظر أيضا:

    بعد قصف مصياف... الجيش السوري يرد على المسلحين في ريف حماة
    الجيش السوري يرد على "خروقات الإرهابيين" ويدمر تحصينات لـ"النصرة" في ريف حماة الشمالي
    وكالة: الجيش السوري يقضي على "مجموعات إرهابية" في ريف حماة
    الجيش السوري يدمر أوكارا لإرهابيي "كتائب العزة" في ريف حماة الشمالي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا اليوم, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشهد يطل على الساحة الحمراء في موسكو
    ظهور الصور الملونة الأولى لروسيا
    لا ترقصوا على أنغام ترامب!
    لا ترقصوا على أنغام ترامب!
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك