اليمن... قوات العمالقة تعلن إصابة 5 جنود بقصف للحوثيين في الحديدة

أعلنت قوات العمالقة اليمنية المدعومة من التحالف، اليوم الاثنين، إصابة 5 جنود بقصف شنته جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي للعمالقة على موقعه، بأن "مليشيا الحوثي قصفت مساء الاثنين، بقذائف الهاوزر والهاون مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي شرق الحديدة".

وأكد "إصابة 5 جنود من القوات المشتركة جراء القصف".

وأشار إلى "تصعيد الحوثيين عملياتهم العسكرية مؤخراً وخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة".

في سياق آخر، قال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "الحوثيين دفعوا بتعزيزات مكونة من أكثر من 13 عربة دفع رباعي تحمل مقاتلين وعتاداً عسكرياً، إلى مواقعهم شرق الجبلية الواقعة غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأضاف أن "التعزيزات تأتي بعد يومين من استقدام الحوثيين تعزيزات إلى منطقتي السويق والمغرس".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، أن الجيش اليمني قصف بأكثر من 50 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة جنوب وشرق مدينة التحيتا، واستهدف منطقة الفازة في ذات المديرية بـ 22 قذيفة.