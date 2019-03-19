مصدر في الطيران المصرية يكشف موعد تنفيذ زيادة الرسوم على الرحلات

قال مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني إن القرار الصادر بشأن زيادة الرسوم المقررة، سيتم تنفيذه اعتبارا من الموسم الشتوي المقبل.

وبحسب بيان المصدر الذي حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أوضح أن زيادة الرسوم التي تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر، على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية، اتخذه المجلس الأعلى للتسعير، بعد دراسة متأنية وطبقاً لما هو معمول به في جميع مطارات العالم.

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وأوضح أن القرار يتوافق مع التحديات، ومطالب تطوير المنظومة الخدمية بالكامل بالمطارات المصرية، وأنه سيتم تنفيذه اعتبارا من الموسم الشتوي القادم، مع بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأضاف المصدر أن الزيادة في الرسوم الجديدة هي خمسة دولار أمريكي فقط، عن القيمة التي تحصل حاليا، والتي لم يتم رفعها منذ عام 2013.

واستطرد أن القرار يأتي مواكبا لخطة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية، من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية، وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجستية، وغيرها من الخدمات المقدمة.

وأكد أن الأمر يهدف لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

وأشار البيان إلى أن الإجراء مطبق في معظم المطارات العالمية، التي تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات، ومواكبة كل ما هو جديد في صناعة الطيران، والسعي نحو تلبية احتياجات ومتطلبات المسافرين المتغيرة والمتطورة بصفة مستمرة.