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    طائرات F-18 التابعة للقوات الجوية الكويتية وطائرة الطيران الجوي الكويتي B777 خلال العرض الجوي في الكويت، 17 يناير/ كانون الثاني 2018

    قوات كويتية تتحرك إلى أراضي البحرين... والحرس الوطني الملكي يلتقيها

    © AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat
    العالم العربي
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    تحركت قوات كويتية إلى أراضي البحرين، وذلك صباح اليوم الخميس.

    وزير الخارجية البحريني
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    وزير خارجية البحرين يجدد هجومه على قطر بعد كشفها عن مخطط "احتلال الدوحة"
    وشاركت قوات الحرس الوطني الكويتي، ونظيرتها البحرينية في تمرين "تعاون" لمكافحة الإرهاب وذلك في النسخة الرابعة منه، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

    وحضر اللواء عبد العزيز بن سعود آل خليفة، مدير أركان الحرس الوطني البحريني ختام التمرين المشترك بين القوتين، لحماية المنشآت النفطية.

    واعتبر مدير أركان الحرس الوطني "أن "تعاون4" يمثل أهمية بالغة باعتباره يرفع من مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية في حماية المنشآت النفطية، والتي قد يمثل التعرض لها تهديدا بالغا للسلامة العامة ومقدرات ومكتسبات الوطن".

    وأكد الفريق هاشم عبد الرزاق الرفاعي وكيل الحرس الوطني الكويتي، أن العمل العسكري المشترك بين الحرس الوطني الكويتي ونظيره البحريني يأتي تنفيذا لبروتكولات التعاون الموقعة بين الجانبين، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ووحدة العمل العسكري المشترك في حماية الأمن الوطني.

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