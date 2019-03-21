عون لـ"سبوتنيك": لبنان وقع ضمن الحصار المفروض على الآخرين وعلى إيران

وقال الرئيس اللبناني لوكالة "سبوتنيك" "أن لبنان يعيش ضمن الحصار المفروض على المنطقة، لاسيما وأنه لا يستطيع العمل مع سوريا، كما ان حزب الله محاصر مالياً. فأصبحنا بذلك محاصرين عالمياً، لأن الـتأثير السلبي للحصار على حزب الله يصيب كل اللبنانيين، كما المصارف اللبنانية، فكل مصرف لبناني لديه توجّس من التعامل مع اي مودع خوفاً من أن يكون لديه علاقة مع حزب الله. فالمصرف أصبح لديه خوف من الزبائن الذين بدورهم يخافون منه.

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وأضاف عون "هذا الخوف المتبادل لا يبني اقتصادا وعلاقات تجارية سليمة. وبذلك اصبح لبنان ضمن الحصار المفروض على الآخرين ولاسيما على إيران، وهو يمرّ نتيجة لذلك بأزمة كبيرة ولكن لا نتوقع المزيد من الاجراءات على المصارف".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في أيار/مايو الماضي، فرض عقوبات ضد أفراد وقيادات بحزب الله اللبناني، تشمل شقيه العسكري والسياسي.