الكويت ترسل وفدا أمنيا إلى مصر

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، عزم بلاده إرسال وفد أمني متكامل إلى مصر.

وقال الجارالله إن الوفد يشارك في التحقيقات الجارية بالقاهرة بشأن مقتل المواطن الكويتي خالد الريش.

نائب وزير الخارجية خالد الجارالله: إرسال وفد أمني كويتي متكامل إلى مصر للمشاركة بالتحقيقات في جريمة قتل المواطن خالد الريش. https://t.co/KdFr7UpWP5 — KWT (@kwt_Here) March 22, 2019

ووقع الحادث في 13 مارس، وطالب الجارالله السلطات المصرية "بأقصى درجات القصاص ‏العادل والرادع لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا العمل الإجرامي الشنيع؛ حتى يتحقق الأمن والاطمئنان لمن يقيم أو ينوي زيارة مصر".

وذكر البيان الكويتي أن الخارجية تابعت منذ تلقيها نبأ حادث مقتل الرجل المسن مع السلطات المصرية، عبر سفارتها في القاهرة، تطورات الوضع.