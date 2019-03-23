حركة "الشباب" تتبنى هجوما استهدف مبنى وزارة العمل في الصومال

القاهرة- سبوتنيك . وقال موقع "جوبجوغ" الصومالي إن "مسلحي حركة الشباب اقتحموا بسيارتهم المحملة بالمتفجرات مبنى وزارة العمل في مقديشو، قبل أن يتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن، ثم وقعت ثلاثة انفجارات متتالية على مدار 15 دقيقة".
وكان راديو "دالسان" الصومالي قد أفاد بتبني حركة الشباب المسؤولية عن الهجوم.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.
وتهدف الحركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتشن القوات الأمريكية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.
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