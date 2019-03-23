حركة "الشباب" تتبنى هجوما استهدف مبنى وزارة العمل في الصومال

لقي نائب وزير المالية الصومالي ونائب بالبرلمان، ضمن آخرين، مصرعهما بهجوم انتحاري استهدف مبنى الوزارة بالعاصمة مقديشو تبنته حركة "الشباب" المتشددة.

القاهرة- سبوتنيك . وقال موقع "جوبجوغ" الصومالي إن "مسلحي حركة الشباب اقتحموا بسيارتهم المحملة بالمتفجرات مبنى وزارة العمل في مقديشو، قبل أن يتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن، ثم وقعت ثلاثة انفجارات متتالية على مدار 15 دقيقة".

© Sputnik . Youry Abramotchkin وكالة: انفجاران كبيران يضربان دولة عربية

وأشار الموقع، نقلا عن مصادر شرطية، إن " الهجوم أدى لمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم نائب وزير العمل، صقر إبراهيم عبد الله"، فضلا عن "مقتل جميع المسلحين".

وكان راديو "دالسان" الصومالي قد أفاد بتبني حركة الشباب المسؤولية عن الهجوم.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.

وتهدف الحركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتشن القوات الأمريكية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.