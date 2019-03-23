الناتو يرحب بتحرير الباغوز من "داعش" ويجدد التزامه بمكافحة الإرهاب

القاهرة — سبوتنيك. وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، إن "تحرير آخر الأراضي التي يسيطر عليها "داعش" هو إنجاز كبير للتحالف الدولي، والناتو سيظل ملتزما تجاه معركتنا المشتركة ضد الإرهاب".

© REUTERS / RODI SAID "قسد" تعلن سيطرتها الكاملة على مخيم الباغوز

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تحقيق الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، بما ينهي ما يسمى "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم، والتي امتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

وجاء إعلان قسد بعد يوم واحد من إعلان الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، أن الأراضي السورية باتت محررة بنسبة 100 بالمئة من إرهابيي تنظيم "داعش".

وتعاني سوريا، منذ منتصف آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة، وهما يصنفان من قبل الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.