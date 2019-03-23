الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية شرق محافظة صعدة الحدودية

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم السبت، استعادة مواقع استراتيجية من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على "تويتر"، عن قائد اللواء "126 مهام" العميد عبداللطيف الضبياني، قوله إن "الجيش تمكن بإسناد من التحالف من تحرير مجمع الشبوك وتبة التمساح والتباب المطلة على وادي النخيل بجبهة الفرع القريبة من وائلة في مديرية كتاف شرق صعدة".

© REUTERS / Khaled Abdullah الجيش اليمني يعلن مقتل 6 من مقاتلي "أنصار الله" في تعز

في سياق آخر، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن طيران التحالف جدد قصف محافظة صعدة، حيث شن غارة على مديرية شدا غرب صعدة.

ويواصل الجيش اليمني وقوات التحالف معاركه ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في جبهات عدة بمحافظة صعدة.

أعلن الجيش اليمني يوم الثلاثاء الماضي، عبر موقعه "26 سبتمبر"، أن قواته "أفشلت هجوماً للحوثيين باتجاه مركز مديرية كتاف شرق صعدة"، وأكد "مقتل وجرح عدد من الحوثيين وتدمير عربتين لهم خلال المواجهات العنيفة في تخوم مركز كتاف".

وبحسب الموقع، "شن طيران التحالف 5 غارات على مواقع وتحركات الحوثيين في المواجهات، خلفت عدداً من القتلى والجرحى منهم ودمرت أطقما".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.