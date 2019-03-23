وزارة الإعلام السودانية توضح ملابسات حريق القصر الجمهوري

قال وزير الإعلام السوداني حسن إسماعيل، إن قوات الدفاع المدني برئاسة الجمهورية تمكنت من السيطرة على حريق محدود، اندلع في مباني القصر الجمهوري القديم.

© Sputnik . ألكسندر غراشينكوف بالفيديو والصور... حريق هائل في قصر الرئاسة السوداني

وأضاف الوزير في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم السبت 23 مارس/آذار، أن الحريق نشب في غرفتين في الطابق الثاني، من الجهة الغربية لناحية المكتب القديم، ونجمت عنه خسائر بسيطة تم احتوائها.

وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية السودانية محمد محمد صالح، في تصريح سابق، أن الحريق شب في عدد محدود من المكاتب في الطابق الثاني نتيجة حدوث ماس كهربائي.

وأشار إلى أن معظم مباني القصر القديم غير مستغلة حاليا، مشيرا إلى أن إداراتها انتقلت إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر اندلاع حريق داخل القصر الرئاسي القديم بوسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا تصاعد الدخان أعلى القصر الرئاسي، مشيرين إلى أن الحريق شب في أجزاء من القصر القديم.