سوريا... العثور على منظومة اتصال فضائية إسرائيلية وذخائر غربية وأمريكية (صور)

عثرت السلطات السورية اليوم السبت على منظومة اتصال فضائية إسرائيلية متكاملة وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الغربية والأمريكية المنشأ من مخلفات المجموعات الإرهابية.

وذكرت "سانا" أن الأجهزة المختصة "عثرت خلال تأمينها المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب في أرياف حمص ودرعا ودمشق على منظومة اتصال فضائية متكاملة من صنع كيان العدو الإسرائيلي وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر غربية وأمريكية المنشأ من مخلفات الإرهابيين إضافة إلى مواد مخدرة وقطع أثرية مسروقة معدة لتهريبها إلى خارج البلاد".

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD بالفيديو... السلطات السورية تعثر على أسلحة رشاشة وقذائف في درعا

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول أن الجهات المختصة وخلال عمليات التمشيط في ريف درعا "عثرت على منظومة اتصال متكاملة نوع "موتوريلا" ونحو 700 جهاز اتصال فضائي وجميعها من صنع كيان الاحتلال الإسرائيلي من مخلفات التنظيمات الإرهابية".

وأشار المصدر إلى أنه "تم العثور أيضا في أرياف دمشق وحمص ودرعا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غربية المنشأ بينها قناصات نوع "جي 3" الأمريكية وقذائف متنوعة مع حشواتها ومنصات إطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات متوسطة وثقيلة وذخائرها ومناظير ليلية وذخائر "أ جي سي" وغيرها".

وأضاف المصدر أن دوريات الجهات المختصة كشفت كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة والحشيش كانت متجهة من ريف حمص إلى المنطقة الجنوبية كما ضبطت عددا من القطع الأثرية في المنطقة الجنوبية مسروقة ومعدة للاتجار بها وتهريبها إلى خارج البلاد.