سوريا... العثور على منظومة اتصال فضائية إسرائيلية وذخائر غربية وأمريكية (صور)

وذكرت "سانا" أن الأجهزة المختصة "عثرت خلال تأمينها المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب في أرياف حمص ودرعا ودمشق على منظومة اتصال فضائية متكاملة من صنع كيان العدو الإسرائيلي وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر غربية وأمريكية المنشأ من مخلفات الإرهابيين إضافة إلى مواد مخدرة وقطع أثرية مسروقة معدة لتهريبها إلى خارج البلاد".
وأشار المصدر إلى أنه "تم العثور أيضا في أرياف دمشق وحمص ودرعا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غربية المنشأ بينها قناصات نوع "جي 3" الأمريكية وقذائف متنوعة مع حشواتها ومنصات إطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات متوسطة وثقيلة وذخائرها ومناظير ليلية وذخائر "أ جي سي" وغيرها".
وأضاف المصدر أن دوريات الجهات المختصة كشفت كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة والحشيش كانت متجهة من ريف حمص إلى المنطقة الجنوبية كما ضبطت عددا من القطع الأثرية في المنطقة الجنوبية مسروقة ومعدة للاتجار بها وتهريبها إلى خارج البلاد.
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