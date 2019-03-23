التحالف يقصف موقعين لتخزين الطائرات المسيرة في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل السبت، عن استهداف مواقع للحوثيين في صنعاء.

وأوضح التحالف أنه تم استهداف موقعين في صنعاء تستخدمهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لتخزين الطائرات المسيرة، بحسب تليفزيون "العربية".

وأكد التحالف أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي والإنساني، مشددا على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.