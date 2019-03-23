بعد الإعلان عن استهداف موقعين لتخزين الدرونز... "أنصار الله" تقصف قيادة للتحالف

شن طيران التحالف العربي، مساء اليوم السبت، غارات على صنعاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في تغريدة على "تويتر" أن طيران التحالف قصف بأربع غارات منطقة الرجم في مديرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء.

Arabic التحالف يقصف موقعين لتخزين الطائرات المسيرة في صنعاء

وفي سياق آخر، أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة قصفت بصاروخ باليستي نوع "بدر-1" تجمعاً لقيادة التحالف العربي والجيش اليمني في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

يأتي ذلك عقب إعلان التحالف العربي استهداف كهفين في صنعاء تستخدمهما جماعة أنصار الله لتخزين الطائرات من دون طيار.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.