الأردن: النصر على "داعش" إنجاز مهم لكن لا يعني انتهاء تحدي الإرهاب

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أهمية النصر الذي حققه التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في سوريا، إلا أنه اعتبر أن هذا النصر الهام وخسارة التنظيم سيطرته المكانية في سوريا والعراق لا يعنيان انتهاء التحدي الإرهابي الذي ما يزال يشكل خطرا أمنيا وأيديولوجيا جماعيا.

وقال الصفدي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية اليوم ونشرته الوكالة الرسمية، "نؤكد أهمية النصر الكبير الذي حققه التحالف الدولي ضد العصابات الداعشية واسترداد آخر معاقلها في سوريا".

© REUTERS / Rodi Said "قسد" تعلن نصرها النهائي على "داعش" في سوريا

وأضاف "هذا النصر على عصابات داعش جاء إنجازا هاما للتحالف الدولي، وتكاتف الجهود لتحقيقه، والتضحيات الكبيرة التي قدمت".

وشدد الصفدي على أن "هذا النصر المهم وخسارة داعش سيطرته المكانية في سوريا والعراق لا يعنيان انتهاء التحدي الإرهابي الذي مازال يشكل خطرا أمنيا وأيديولوجيا جماعيا"، مؤكدا أنه لا بد من استمرار التعاون والتنسيق لهزيمته ولمحاصرة قدرته على بث ظلاميته ولتجفيف مصادر تمويله.

ولفت إلى أن بلاده ستبقى في مقدمة الجهود الدولية المستهدفة محاربة الإرهاب وتعرية ظلاميته آفة لا علاقة لها بحضارة أو دين، وتتناقض مع قيم السلام والمحبة واحترام الآخر التي يحملها الدين الإسلامي الحنيف.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قد أعلنت أمس تحقيق الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" في الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، بما ينهي ما يسمى "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم، والتي امتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.