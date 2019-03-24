تفاصيل الاتفاقيات والتعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في قطاع الصحة

كشف وكيل عام وزارة الصحة الليبية، محمد هيثم، تفاصيل اتفاقيات التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في مجال الصحة.

وقال محمد هيثم، وكيل عام وزارة الصحة الليبية، إن الوفد الذي زار موسكو خلال الأيام الماضية، ضم وكيل عام وزارة الصحة ومدير عام الشؤون الطبية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

© Sputnik . Vladimir Astapkovitch وسط تضارب الأنباء حول صحة حفتر... قرار عسكري جديد في ليبيا

وأضاف في تصريحات خاصة إلى " سبوتنيك "، اليوم الأحد، أن الزيارة كانت تتمحور حول التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التدريب، وتقديم المساعدة في مجالات الخدمات الصحية الأساسية وتعزيزها وتوأمة وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية، وتعزيز التعاون في مجال العلوم والأبحاث الطبية، وتوريدات الأجهزة، وتبادل المعلومات وتنظيم زيارات متبادلة لخبراء الصحة في البلدين.

وأوضح أن الجانبين وقعا اتفاقية بشأن التوأمة المباشرة بين المستشفيات الروسية والليبية، وأن بعض الاجتماعات المرتقبة ستضع التفاصيل الخاصة بالتعاون في قطاعات مختلفة.

وأشار إلى أن توريد المعدات الطبية والأجهزة إلى ليبيا يعتمد على سوق العرض والطلب، وأن وزارة الصحة الليبية سترسل إلى نظيرتها الروسية قائمة بالأجهزة والمعدات التي تحتاجها، وبناء على الرد والأسعار سيقرر الجانب الليبي حجم التعاملات واستيراد الأجهزة والمعدات.

واستطرد أن عدد المستشفيات في ليبيا بلغ نحو 260 مستشفى ومرفق، إضافة إلى أعداد كبيرة من مرافق الرعاية الصحية الأولية، وهو ما ضاعف حجم الطلب من المعدات المستخدمة والأدوات، وأجهزة التكييف والغازات الطبية، وببعض الأجهزة النوعية، وأن الباب مفتوح أمام الجميع لتقديم أفضل خدمة وأفضل سعر.

وأكد أنه سيتم الاستعانة بالأطباء الروس، وأنهم يفضلون التعاون عن طريق الطبيب الزائر، لإجراء بعض الجراحات ومغادرة البلد بعدها، كما أن ليبيا بحاجة إلى الأطباء الروس في تخصصات القلب المفتوح وجراحة الأعصاب، والقسطرة الدماغية، والجراحات التشريحية بكافة أنواعها.

وفيما يتعلق بالتعاون من الدول الأخرى في قطاع الصحة، أوضح أن بعض الزيارات المتبادلة بين الجانب الليبي والجانب الأمريكي والبريطاني والإيطالي، حيث وقعت بعض الاتفاقيات معهم.

وأوضح أن تنفيذ الخطوات العملية للتعاون مع الجانب الروسي يمكن أن تبدأ خلال شهر أو أكثر، بعد إيفاد الفريق المعني بالتوافق على التفاصيل.

بيان الوزارة

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية في 17 مارس/آذار، إن الزيارة الرسمية التي أجراها وكيل عام وزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، إلى العاصمة الروسية "موسكو"، تضمنت التوقيع على اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين في مجالات الخدمات الصحية الأساسية وتعزيزها وتوأمة وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية.

وبحث وكيل عام وزارة الصحة في لقائه مع النائب الأول لوزير الصحة الروسي، ديميتري كوستينيكوف، بحضور القائم بالأعمال، مصطفي أبوسعيدة إنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية في ليبيا، إلى جانب الإعداد لتنفيذ برامج تدريبية للعناصر الليبية الطبية والطبية المساعدة.

وجاءت الزيارة تنفيذا لقرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، رقم 280 لسنة 2019، بشأن تكليف وكيل عام وزارة الصحة بمهمة عمل رسمية في روسيا لمدة 5 أيام، للتباحث حول تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.