مصادر سرية تكشف ما يخفيه "داعش" في أغنى مدن العراق

ضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد، 24 مارس/آذار، أوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق، والمنطقة، نفطيا، في شمال العاصمة بغداد.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، عصر اليوم، أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة، ومن خلال تسخير المصادر السرية تضبط 4 أوكار لـ"داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وأضاف معن، أن الأجهزة الأمنية، وجدت بداخل الأوكار، 4 مساطر تفجير وأصابع TNT، و ملابس، مع أفرشة منام.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الداخلية العراقية، قيام القوات الأمنية بردم الأوكار وإتلاف المواد التي ضبطت، موقعيا دون حادث يذكر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، الأربعاء الماضي، 20 مارس، من إفشال مخطط لعمليات إرهابية كانت تنوي مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي، تنفيذها في محافظة كركوك، أغنى مدن العراق والمنطقة نفطيا.

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.