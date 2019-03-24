بالفيديو... فوز كيني بجائزة أفضل معلم في العالم بدبي

فاز المعلم الكيني بيتر تابيشي بلقب معلم العالم لعام 2019، وتوجه بهذا اللقب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

ذكرت ذلك صحيفة "البيان"، اليوم الأحد 24 مارس/آذار، مشيرة إلى أنه تم تتويج المعلم الكيني بحضور أحمد الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، ووزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وحشد من الدبلوماسيين والمشاهير والمعلمين على مستوى العالم.

الكيني الفائز بـ #جائزة_أفضل_معلم في العالم لـ 24: مشروعي تشجيع الابتكار وخاصة بين الفتيات#فيديو24



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وتنظم مؤسسة "فاركي"، الجائزة لأفضل معلم في العالم تعبيرا عن الشكر لجميع المعلمين في شتى أرجاء العالم وتقديرا للجهود، التي يبذلونها في مهنتهم النبيلة يوميا.