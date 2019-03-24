بالفيديو... فوز كيني بجائزة أفضل معلم في العالم بدبي

ذكرت ذلك صحيفة "البيان"، اليوم الأحد 24 مارس/آذار، مشيرة إلى أنه تم تتويج المعلم الكيني بحضور أحمد الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، ووزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وحشد من الدبلوماسيين والمشاهير والمعلمين على مستوى العالم.
الكيني الفائز بـ #جائزة_أفضل_معلم في العالم لـ 24: مشروعي تشجيع الابتكار وخاصة بين الفتيات#فيديو24— فيديو 24 (@24Media_Video) March 24, 2019
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/z7lwFn8QNL
وتنظم مؤسسة "فاركي"، الجائزة لأفضل معلم في العالم تعبيرا عن الشكر لجميع المعلمين في شتى أرجاء العالم وتقديرا للجهود، التي يبذلونها في مهنتهم النبيلة يوميا.
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