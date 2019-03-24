السعودية تستدعي مئات من سيارات "رينو" وتحذر أصحابها من هذا الخطر

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأحد 24 مارس/آذار، استدعاء 417 مركبة رينو لعام 2019 طراز "Dokker / Symbol "، بسبب خلل في الوسادة الهوائية الأمامية جهة قائد السيارة.
"التجارة" تعلن عن #استدعاء 417 مركبة— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) March 24, 2019
🚘 رينو "Dokker / Symbol"
🗓 2019
🔻لخلل في الوسادة الهوائية الأمامية لجهة السائق قد يؤدي إلى عدم خروج الوسادة الهوائية حال وقوع حادث.
🔗 #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 pic.twitter.com/g2xM6SWM9q
ولفتت الوزارة إلى أن الخلل، الذي تم اكتشافها في السيارة قد يؤدي إلى عدم خروج الوسادة الهوائية، عند وقوع الحوادث، بصورة تعرض حياة مستقليها للخطر.
ودعت وزارة التجارة السعودية، مالكي هذه النوعية من المركبات إلى مراجعة الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة.
ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة على "تويتر" رسما توضيحيا يرصد الخطوات، التي يجب على مالكي السيارات من هذا الطراز، اتباعها.
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