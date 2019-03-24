الملك سلمان يصل مقر حفل جائزة الملك فيصل العالمية (فيديو)

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية، رسما توضيحيا يرصد أبرز ملامح جائزة الملك فيصل العالمية، التي يتجاوز تاريخها 4 عقود.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يستمع للسلام الملكي أثناء تشريفه حفل #جائزة_الملك_فيصل_العالمية. #الإخبارية pic.twitter.com/6OU4iVeN2e— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2019
ولفتت إلى أن الجائزة تم تأسيسها عام 1979، أي قبل 41 عاما، وتتكون من 5 فروع، وتشمل 43 جنسية مختلفة.
فيديو من #السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله إلى مقر حفل جائزة الملك فيصل العالميةhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/Vxmp8Ujpcb— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 24, 2019
ويصل عدد الجوائز بها إلى 265 فائزا، وتشمل العديد من العلوم الدينية واللغوية، إضافة إلى الأدب، والطب، والعلوم.
وشارك الملك سلمان في حفل تسليم الجوائز لعام 2019، وشملت جوائز في الأبحاث والابتكار، والفيزياء.
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