الملك سلمان يصل مقر حفل جائزة الملك فيصل العالمية (فيديو)

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد 24 مارس/آذار، إلى مقر حفل جائزة الملك فيصل العالمية، في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية، رسما توضيحيا يرصد أبرز ملامح جائزة الملك فيصل العالمية، التي يتجاوز تاريخها 4 عقود.

ولفتت إلى أن الجائزة تم تأسيسها عام 1979، أي قبل 41 عاما، وتتكون من 5 فروع، وتشمل 43 جنسية مختلفة.

فيديو من #السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله إلى مقر حفل جائزة الملك فيصل العالميةhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/Vxmp8Ujpcb — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 24, 2019

ويصل عدد الجوائز بها إلى 265 فائزا، وتشمل العديد من العلوم الدينية واللغوية، إضافة إلى الأدب، والطب، والعلوم.

وشارك الملك سلمان في حفل تسليم الجوائز لعام 2019، وشملت جوائز في الأبحاث والابتكار، والفيزياء.