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04:27 25 مارس/ آذار 2019
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    وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

    الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على خطة إعادة الانتشار في الحديدة

    © Sputnik . Muhammed Hemeda
    العالم العربي
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    أعلنت الحكومة اليمنية الموافقة على خطة إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن، المقدمة من رئيس لجنة التنسيق المشتركة الجنرال مايكل لوليسغارد.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدات على "تويتر": "بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة يوافق على خطة العمليات لإعادة الانتشار المقدمة من رئيس بعثة الرقابة الدولية مايكل لوليسغارد بناء على المقترح المقدم من المبعوث الخاص لليمن، فيما تواصل المليشيا الحوثية مماطلتها".

    وأضاف: "نجدد تأكيد الحكومة الاستعداد للبدء في تنفيذ الخطة رغم مماطلة المليشيا الحوثية حتى اليوم امتدادا لمواقفها الرافضة لتنفيذ التزاماتها وتحقيق اي تقدم منذ اتفاق ستوكهولم".

    وتابع: "نؤكد في الوقت ذاته أن الحكومة قدمت التنازلات تلو التنازلات حرصا على السلام، وأن صبرنا على تلاعب المليشيا لن يطول".

    كانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، توصلتا في جولة مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، كما توصل الجانبان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.

    وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
    © Sputnik . Muhammed Hemeda
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    وكان رئيس لجنة الحديدة الفريق مايكل لوليسغارد تقدم بآلية لإعادة انتشار القوات من موانئ ومدينة الحديدة، وفق مرحلتين، الأولى مزمنة بأربعة أيام تبدأ بانسحاب "أنصار الله" من مينائي الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلو مترات، مقابل انسحاب القوات الحكومية من مثلث كيلو 7 إلى شرق مطاحن البحر الأحمر مسافة كيلو متر واحد، تعقبها مرحلة ثانية تتضمن انسحاب "أنصار الله" من ميناء الحديدة والمواقع الحرجة.

    وتربط الحكومة اليمنية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، بالاتفاق الشامل على كافة البنود المتضمنة إعادة الانتشار والانسحاب وإدارة الموانئ والسلطة المحلية والقوات المحلية وتنفيذها بشكل كامل.

    انظر أيضا:

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    أخبار العالم العربي, اتفاق, أنصار الله, الحكومة اليمنية, الحديدة, اليمن
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