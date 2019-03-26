عمان: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان يعارض القانون الدولي

رفضت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الثلاثاء، اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، واعتبرته تعارضا مع القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن "السلطنة تؤكد أن مرتفعات الجولان، هي أرض سورية محتلة من قبل إسرائيل، وأن قرار الرئيس الأمريكي لا يغير شيئا من هذه الحقيقة، كونه يتعارض مع القانون الدولي، ولا يساعد على تحقيق الاستقرار في المنطقة".

#وزارة_الخارجية تعرب في بيان لها "أنه تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية فإن #السلطنة تؤكد أن مرتفعات الجولان هي أرض سورية محتلة من قبل إسرائيل" pic.twitter.com/YxZawa99P3 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 26, 2019

​ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 25 مارس/ آذار، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1981، الذي يدعوا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.