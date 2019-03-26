مركز هيئات التتنسيق الروسية السورية حول الركبان: الجانب الأمريكي يخفي الجرائم بمنطقة سيطرته

أفاد مركز هيئات التنسيق الروسية السورية المشتركة في سوريا، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في الاجتماع التنسيقي لإنقاذ سكان مخيم "الركبان" في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "تجاهل الجانب الأمريكي، الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عما يحدث في منطقة التنف التي يحتلها بطريقة غير قانونية، المبادرة التي تهدف إلى إنقاذ سكان مخيم "الركبان"، ورفض المشاركة في أعمال الاجتماع التنسيقي".

© AP Photo / Raad Adayleh روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة لاجتماع للاتفاق على تفكيك مخيم الركبان

أشار البيان إلى أن "الجانب الأمريكي يحاول إخفاء الجرائم بحق المدنيين في المنطقة التي يسيطر عليها".

كما أفاد المركز بأن قيادة قوات الولايات المتحدة في منطقة التنف السورية أغلقت منطقة الدخول إلى سكان مخيم "الركبان" ولم تسمح بدخولها للمراقبة وتقييم الوضع.

وجاء في بيان المركز: " تم الإعلان في صورة بإنذار نهائي، أن التحالف لن يسمح للمشاركين في الاجتماع التنسيقي، بما في ذلك ممثلي السلك الدبلوماسي الروسي والقوات المسلحة الروسية والحكومة السورية والمنظمات الدولية، بالدخول إلى منطقة التنف التي يبلغ طولها 55 كيلومتراً. وبذلك، أغلقت قيادة القوات الأمريكية في منطقة التنف الوصول المباشر إلى سكان مخيم "الركبان" من أجل المراقبة والدراسة المفصلة وتقييم الوضع مباشرة في أماكن إقامتهم".

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي، فيكتور كوبشيشين، صرح يوم الأحد أمس الأول، أن أكثر من 360 لاجئا غادروا مخيم الركبان ووصلوا إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري، حيث قدمت لهم المساعدة اللازمة.