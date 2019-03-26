نصر الله: بالأسلحة الإيرانية قاتلنا الإرهاب وحررنا أرضنا من إسرائيل

أشاد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله بالمساعدة الإيرانية، وأشار إلى أن "حزب الله" حارب الجماعات الإرهابية في سوريا وحرر الأراضي اللبنانية من إسرائيل بأسلحة إيرانية.

قال الأمين الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إن "إيران والحاج قاسم سليماني لهما فضل كبير في مساعدتنا على حماية الشعب اللبناني حين قاتلنا داعش"، بحسب "الميادين نت".

وأضاف أنه "بالأسلحة الإيرانية قاتلنا الجماعات الإرهابية التي أوجدها الأمريكيون وحررنا أرضنا من إسرائيل".

وأكد نصر الله حرص "حزب الله" على الاستقرار الداخلي في لبنان قائلا: "نحن أشد الناس حرصاً على الاستقرار والسلام الداخلي والازدهار في لبنان وإيران معنا في هذا الأمر".

وأضاف الأمين العام أن "من يمنع إسرائيل من شن حرب على لبنان وحدة الموقف اللبناني والمعادلة الذهبية". وأشار إلى أن الولايات المتحدة جاهزة لتغطية أي شيء تقوم به إسرائيل إذا كان لمصلحتها.

ووجه نصر الله الشكر إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على مواقفهم، كما شكر وزير الخارجية اللبناني والقوى السياسية والإعلاميين والنخب والشباب والصبايا على مواقفهم من الحزب.