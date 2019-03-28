فيديو يظهر آثار هجوم جوي على حلب

نُشر على شبكة الإنترنت مقطع فيديو يُظهر مخلفات الهجوم الجوي على ريف حلب.

وتظهر في الفيديو المباني المشتعلة وآثار الانفجارات.

وتعرض ريف حلب إلى الهجوم الجوي في حوالي الساعة الثالثة والعشرين من ليل الأربعاء.

#Syria: video showing aftermath of #Israel|i airstrike tonight on ammo depot in Sheikh Najar Industrial district (E. #Aleppo). https://t.co/jwPpaWK0iL pic.twitter.com/FXlLRPTDop — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) March 27, 2019

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وذكر مصدر في المقاومة الشعبية لـ"سبوتنيك" أن الهجوم استهدفت مواقع عسكرية في محيط مطار حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية وفي منطقتي النقارين وجبرين شرق حلب.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على مدينة حلب.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري أنه في حوالي الساعة 23:00 من ليل الأربعاء تصدت وسائط الدفاع الجوي لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي تورطه في الهجوم الجوي على حلب حتى الآن.

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير خارجية روسيا، إن غارات القوات الجوية الإسرائيلية على سوريا غير شرعية وغير مبررة.