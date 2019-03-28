أكثر من 900 لاجئ يعودون إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، اليوم الخميس، بأن أكثر من 900 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان والأردن، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

موسكو-سبوتنيك.جاء في بيان المركز بهذا الشأن: "خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 903 لاجئين إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 214 لاجئا (64 مرأة و109 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ،

© Sputnik . Firas al-Ahmad عودة أكثر من 700 لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

بالإضافة إلى 689 شخصاً (207 نساء و351 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أفاد المركز بأن 62 نازحا عادوا خلال الـــ 24 الساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وأضاف البيان بأنه قد تم خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، ترميم 6 منازل ومخبز.

ومن جهة أخرى، أفاد البيان بأن الجانب الروسي قام، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها، إيصال 500 سلة غذائية، بلغ إجمالي وزنها 2.16 طن إلى قرية حدية بريف حمص. كما قام صندوق قديروف بتنفيذ عملية خيرية، تم من

خلالها، توزيع طناً واحداً من الخبز على سكان مدينة حلب.

وذكر البيان أيضاً، أنه تم تقديم مساعدات طبية عالجة لـ4 مواطنين سوريين، بينهم طفلان، من سكان قرية الصالحية بريف دير الزور.