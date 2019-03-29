الرئيس التونسي يفاجئ الملك سلمان والعاهل السعودي يرد (فيديو)

وتسلم الملك سلمان، من الرئيس السبسي، أعلى وسام في الجمهورية "الصنف الأكبر من وسام الجمهورية".
وفي المقابل، رد العاهل السعودي على الرئيس التونسي، بإهدائه قلادة الملك عبد العزيز.
#خادم_الحرمين_الشريفين يتسلم من الرئيس التونسي أعلى وسام في #تونس#الإخبارية#الملك_سلمان_في_تونس pic.twitter.com/eb41klslPV— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2019
جاء ذلك بعد جلسة المباحثات التي عقدها الزعيمان، اليوم، في قصر قرطاج، والتي تلاها توقيع اتفاقيتين بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.
ووصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تونس، أمس الخميس، الذي يزور تونس أيام 28 و29 و30 على رأس وفد هام من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في المملكة، وكان في استقباله، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في المطار الرئاسي.
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