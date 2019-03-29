الرئيس التونسي يفاجئ الملك سلمان والعاهل السعودي يرد (فيديو)

فاجأ الرئيس التونسي، محمد الباجي قايد السبسي، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، داخل قصر قرطاج في تونس.

وتسلم الملك سلمان، من الرئيس السبسي، أعلى وسام في الجمهورية "الصنف الأكبر من وسام الجمهورية".

وفي المقابل، رد العاهل السعودي على الرئيس التونسي، بإهدائه قلادة الملك عبد العزيز.

جاء ذلك بعد جلسة المباحثات التي عقدها الزعيمان، اليوم، في قصر قرطاج، والتي تلاها توقيع اتفاقيتين بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.

© REUTERS / Faisal Al Nasser 3 قرارات عاجلة من الملك سلمان من قلب قصر قرطاج في تونس

وتم توقيع اتفاقية قرض تنموي لمشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات، واتفاقية تمويل صادرات سعودية لصالح الشركة التونسية لصناعات التكرير، وقعهما من الجانب السعودي، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومن الجانب التونسي، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي.

ووصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تونس، أمس الخميس، الذي يزور تونس أيام 28 و29 و30 على رأس وفد هام من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في المملكة، وكان في استقباله، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في المطار الرئاسي.