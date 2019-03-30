وسط تحليق مكثف... التحالف يستهدف محافظتي حجة وصعدة بـ 14 غارة

نفذ طيران التحالف، يوم الجمعة، سلسلة غارات على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، على "تويتر" إن طيران التحالف شن 10 غارات على منطقة المزرق شرق مديرية حرض شمال غربي حجة.

إلى ذلك، تجددت المواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة أنصار الله في مديرية حرض.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني

وذكر مركز إعلام "أنصار الله" أن الجيش اليمني نفذ زحفاً شرق جبل النار الواقع في الجهة الشرقية لمديرية حرض.

وحسب المركز، تصدى مقاتلو الجماعة للزحف بعد مواجهات استمرت 9 ساعات، لم يتمكن خلالها المهاجمون من تحقيق أي تقدم، في حين تكبدوا خسائر في صفوفهم.

في سياق آخر، عاود طيران التحالف قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حيث استهدف بأربع غارات مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة وسط تحليق مكثف، وفقاً لـ"أنصار الله".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.