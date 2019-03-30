عباس: دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن فلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين، مشيرا إلى أن "الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة".

وأضاف، في يوم ذكرى الأرض، "المعاناة التي عاناها الشعب على مدار 100 عام والتضحيات الجسام التي قدمها هذا الشعب العظيم لن تذهب هدرا".

وتابع عباس "ذكرى يوم الأرض الخالد، مناسبة لنجدد العهد لشعبنا على التمسك بالثوابت والحفاظ على المقدرات وأن بصمود شعبنا قادرون على إفشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده".

في ذكرى يوم الأرض.. الرئيس محمود عباس: الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة ولن تذهب تضحيات شعبنا هدراً. pic.twitter.com/GtRCKTKmis — حركة فتح (@fatehorg) March 30, 2019

​وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن الرئيس "حيا بهذه المناسبة دماء شهداء يوم الأرض وكافة شهداء شعبنا وأمتنا العربية وأحرار العالم، الذين استشهدوا من أجل فلسطين، والجرحى والأسرى"، مجددا التأكيد على أن لا تنازل عن حرية الأسرى، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.