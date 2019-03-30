الجيش اليمني يعلن أسر 45 من مسلحي "أنصار الله" في محافظة حجة

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، أنه تمكن من أسر 45 مسلحا من جماعة "أنصار الله" في محافظة حجة.

وذكرت وكالة "سبأ" اليمينة، التي تبث من عدن والرياض، إنه "تمكن الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين من أسر العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال عملية عسكرية أطلقتها المنطقة العسكرية الخامسة في مديرية عبس، التابعة لمحافظة حجة".

© REUTERS / Anees Mahyoub الجيش اليمني يستعيد مواقع في تعز بعد ساعات من سيطرة "أنصار الله"

وقال مصدر عسكري لـ(المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة)، إن "45 مسلحا حوثيا وقعوا في قبضة الجيش الوطني، منهم 5 جرحى، منذ بداية العملية التي انطلقت الخميس الماضي".

وأوضحت الوكالة أن الجيش تمكن من "تحرير عدد من القرى والمواقع في منطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس، حيث دارت معارك شرسة، سقط خلالها العشرات من عناصر مليشيا الحوثي ما بين قتيل وجريح، بينهم قيادي ميداني يدعى مهدي عبدالله المؤيد، ومرافقيه".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.