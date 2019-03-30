ثلوج في السعودية (فيديو)

شهدت السعودية أمس الجمعة تقلبا في الطقس، حيث تساقطت الأمطار التي وصلت إلى الثلوج في عدد من الأماكن.

وطالبت الجهات الرسمية سائقي السيارات بتوخي الحذر، من الأمطار الرعدية والرياح التى ضربت أماكن عديدة.

🎥 | مشاهد رائعة للأمطار الهاطلة على محافظة المذنب اليوم السبت والمصحوبة بزخات من البرد

. pic.twitter.com/R4H29ns3Qv — مجتمعنا (@KSASociety) March 30, 2019

وانتشرت صور للثلوج التي تغطي الطرق في السعودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن تتأثر 10 مناطق بالسعودية، بهطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وأكدت هيئة الأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، نجران). مشيرة إلى تأثر أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل، وكذلك مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر.