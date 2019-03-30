ثلوج في السعودية (فيديو)

وطالبت الجهات الرسمية سائقي السيارات بتوخي الحذر، من الأمطار الرعدية والرياح التى ضربت أماكن عديدة.
🎥 | مشاهد رائعة للأمطار الهاطلة على محافظة المذنب اليوم السبت والمصحوبة بزخات من البرد— مجتمعنا (@KSASociety) March 30, 2019
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وانتشرت صور للثلوج التي تغطي الطرق في السعودية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن تتأثر 10 مناطق بالسعودية، بهطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.
#تنبيه..يوم الأحد..— وسم (@WASM_Weather) March 29, 2019
زخات رعدية من الثلوج تزامنا مع الطقس البارد ونشاط الرياح أحيانا على مرتفعات منطقة #تبوك التي تزيد عن 1900 مترا تشمل مرتفعات #اللوز و #علقان.
مستوى #التنبيه.. البرتقالي.#وسم #طقس #نظام_سيل #ثلوج #ثلج #السعودية pic.twitter.com/xfOV8t6BtJ
وأكدت هيئة الأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، نجران). مشيرة إلى تأثر أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل، وكذلك مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
وقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر.
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