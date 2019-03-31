قرقاش: القمة العربية فرصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك

تبدأ أعمال القمة العربية، اليوم الأحد، في العاصمة تونس بحضور عدد كبير من القادة والزعماء في مقدمتهم عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وحاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي ورئيس لبنان ميشال عون، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وغياب عدد آخر من الزعماء العرب.

© Sputnik . Meriem Gdira بغياب عدد من الزعماء العرب... القمة العربية تنطلق غدا في تونس

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ، أن القمة العربية في تونس فرصة مهمة لتعزيز التعاون العربي المشترك، وقال في تغريدة على حسابه تويتر: تمثل قمة تونس فرصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، وبرغم وعورة الطريق إلا أنه من الواضح أن التنسيق والتعاون العربي ضروري في ظل التغيرات الدولية والإقليمية الكبيرة، وقمة تونس محطة مهمة في تعميق هذا التوجه.

كما قال حاكم إمارة الفجيرة عقب وصوله إلى تونس، إن سياسة الإمارات الخارجية تتسم بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة، تتمثل في الحرص على الالتزام باحترام المواثيق الدولية، وبناء جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم.

وتنطلق اليوم، في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية. وستبحث القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.