وزارة التعليم الأردنية تكشف حقيقة اختطاف أطفال المدارس

© flickr.com / Isriya Paireepairit أم آسيا... لاجئة سورية تنتزع حق التعليم لبناتها وتؤسس مدرسة متنقلة في الأردن

وقال وزير التربية والتعليم وليد المعاني، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية ( عمون نيوز )، اليوم الأحد 31 مارس/آذار، إن الوزارة شكلت لجنة للتحقيق مع مدير تربية العقبة، ياسر الرواشدة، بعدما أصدر تعميما يتضمن التحذير من ظاهرة خطف الأطفال.

واستهجن المعاني هذا التعميم، معتبرا أنه مرفوض، وعار عن الصحة، مشيرا إلى أن خطف الأطفال لا تعد ظاهرة وإنما حالات فردية تحدث في أي مجتمع وفي أي مكان آخر من العالم.

وقال إن هذا التحذير يمثل قائله فقط، وليس الوزارة، مشيرا إلى أن التعميم مثير للفزع ولا يستند إلى معلومة علمية، لافتا إلى روح المحبة، الموجودة بين أبناء المجتمع الأردني.

وأصدر جاسر الرواشدة، تعميما، يحذر فيه من انتشار ظاهرة خطف الأطفال أو محاولة الاختطاف في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية، خلال الفترة الأخيرة، وتضمن التعميم الموجه إلى مدراء المدارس الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن بعض الاهالي أصبح يفكر جديا في عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس.