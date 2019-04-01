الرئاسة التونسية تخرج عن صمتها وتفاجئ الجميع بأسباب مغادرة أمير قطر

كشفت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، تفاصيل ما صدر من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل حضوره القمة العربية التي انعقدت أمس الأحد.

وقالت المسؤولة التونسية، في حوار إذاعي، إن أمير قطر أبلغ تونس مسبقا بأنه سيحضر في الافتتاح ثم يواصل وزير الخارجية القطري تمثيل قطر في القمة، مؤكدة أنهم كانوا على علم مسبق باعتزام الأمير قطر مغادرة القمة.

وأضافت: "رئاسة الجمهورية كانت على علم بمغادرته… الأمير القطري قبل الدعوة والحضور في القمة العربية إكراما ومحبة في شخص رئيس الجمهورية" مؤكدة أن غادرته لم تكن مفاجئة كما روجت وسائل الإعلام.

وشددت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية على أنه لم يكن مطروحا أن يلقي أمير قطر كلمة.

وغادر أمير قطر القمة العربية فور انتهاء كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية، دون توضيح السبب.

وبعدها توالت التقارير الإعلامية التي تخمن أسباب مغادرته، فيما قال وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي "لا أعتقد أن هناك أي إشكال في ذلك".

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن أمير قطر انسحب من القمة العربية، لأسباب لا يعلمها أحد، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي رد فعل من جانب الوفد المصري.