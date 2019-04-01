قرار عاجل من الملك سلمان بشأن مجموعة من المحبوسين

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.