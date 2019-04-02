السعودية تصدر 4 تأشيرات جديدة للعمرة

قررت المملكة العربية السعودية، أن تضيف 4 أنواع جديدة من تأشيرات أداء مناسك العمرة، والتي ستطرحها قريبا.

شارك حساب "مشاريع السعودية" على موقع "تويتر"، تفاصيل جديدة حول 4 أنواع جديدة من التأشيرات الإلكترونية، تعتزم وزارة الحج والعمرة تدشينها قريبا، وذلك للتيسير على المواطنين والمقيمين والزائرين.

وتستهدف خطوة تدشين التأشيرات الجديدة، رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر سنويا.

ضمن خطط #رؤية_السعودية_2030 لرفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر سنويًا؛ قريبًا إطلاق تأشيرات جديدة تمنح خيارات إضافية للراغبين في #العمرة pic.twitter.com/VhObykYgu0 — مشاريع السعودية (@SaudiProject) April 1, 2019

وتشمل الأنواع الأربعة، تأشيرة عمرة المضيف، التي تسمح للمواطن والمقيم باستضافة من 3 إلى 5 أفراد لأداء العمرة سنويا، والتأشيرة العائلية التي تتعامل مع العائلة كمجموعة، وتأشيرة الترانزيت للعمرة، التي يمكن الحصول عليها عند السفر عبر الناقل الوطني الـ"الخطوط السعودية".

أما التأشيرة الرابعة، فهي التأشيرة السريعة التي تمكن المقيم لخمسة أيام من الدخول مرة ثانية بالتأشيرة السابقة.