بوغدانوف: العمل على إطلاق اللجنة الدستورية السورية ما زال مستمرا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن العمل على إطلاق اللجنة الدستورية السورية ما زال مستمرا، وأن موسكو ستعقد لقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسن، وممثلي سوريا وإيران وتركيا في هذا الشأن.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "هناك اتصالات مع بيدرسن، وسنعقد لقاء في الأيام المقبلة مع السوريين والإيرانيين والأتراك".

© Sputnik . Vladimir Pesnya لقاء لافروف وتشاويش أوغلو في أنطاليا لبحث انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية

وأشار بوغدانوف إلى أن العمل ما زال مستمرا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "اتفقنا على الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية بالتعاون مع زملائنا من الأمم المتحدة، وبالطبع بالاتصالات مع الحكومة السورية والمعارضة".

وتتعاون روسيا وإيران وتركيا بشأن التسوية السورية في إطار عملية أستانا، على اعتبارها الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا. وتعد أستانا منصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية.

وتعاني سوريا، منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة، واللذين تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.