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19:16 04 أبريل/ نيسان 2019
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    أبو بكر البغدادي

    طيران مجهول يبحث عن زعيم "داعش" في العراق (صور)

    © AP Photo
    العالم العربي
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    ألقى طيران مجهول، منشورات ورقية، على مركز محافظة الأنبار العراقية، خلال الساعات الماضية، للتوصل إلى مكان زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

    وتضمنت المنشورات التي لم يصدر عن الجهات الرسمية، ومنها الأمنية، توضيحا بشأنها، حتى الآن، مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار أمريكي لمن يدلي عن مكان اختباء زعيم "داعش"، البغدادي.

    وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، أن طيرانا مجهولا ألقى هذه المنشورات على مدينة الرمادي، مركز الأنبار.

    ويقول الكعود، إن المنشورات التي تم إلقائها، لا نعرف الجهة التي قامت بذلك، كما أن رقم الاتصال الذي وضع فيها للتواصل والإدلاء بمعلومات عن مكان "البغدادي"، هو رغم غيني، وليس عراقيا، أو أمريكيا، أو أوروبيا".

    ويكمل الكعود، كما لا نعرف إذا ما كانت غينيا مشتركة مع التحالف الدولي ضد الإرهاب، الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، في العراق.

    وعن اختيار الرمادي تحديدا في إلقاء المنشورات من سمائها، وإذا ما كان البغدادي يختبئ فيها، أو في صحراء الأنبار الشاسعة، يبين الكعود، أنه بعد تحرير آخر معقل لـ"داعش" في الأراضي السورية، هناك توقعات بأن زعيم التنظيم الإرهابي، قد هرب باتجاه العراق، ولكن ليس شرطا أن يكون في الأنبار.

    وتابع، لدينا معلومات أن الحدود العراقية، ممسوكة بشكل ممتاز جداً، من قبل قوات الجيش، والحشد الشعبي، وحرس الحدود الذين عادوا الشعب والوطن على أن لا يسمحوا لأي إرهابي بالعبور من الأراضي السورية إلى العراق.

    وأكمل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، لكن من الممكن أن تكون قد حصلت عمليات تسلل لعناصر إرهابيين من الأراضي السورية، إلى العراق، عبر ثغرات، أو نقاط ضعيفة، منوها إلى أن تنظيم "داعش" لا زالت له بعض الجيوب في صحراء الأنبار، لكن المدن محررة منه بالكامل، والوضع الأمني في المحافظة أكثر من ممتاز.

    ويحمل المنشور صورة البغدادي وفوقها كتب باللون الأصفر: "قائد داعش في العراق والشام أبو بكر البغدادي"، وتحت الصورة كتب أيضا باللون الأصفر "25 مليون دولار مكافأة مادية للمعلومات التي ترشدنا للقبض عليه".

    وفي الجهة الأخرى من المنشور كتب: "قائد "داعش" ومقاتلوه سرقوا أرضكم وقتلوا أهلكم، وهو الآن مختبئ بأمان بعيدا عن الموت والدمار الذي زرعه، بمعلوماتك تستطيع أن تنتقم منه ومن دماره، اتصل بنا أو ارسل لنا رسالة عبر الواتساب".

    وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، وتلقت بغداد دعما من عدة دول، تشمل ألمانيا، في مساعيها لتشكيل حكومة جديدة وإعادة إعمار المناطق المحررة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, أبو بكر البغدادي, العراق
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