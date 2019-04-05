وزير الخارجية الأردني: وقف التصعيد في ليبيا ضرورة قصوى

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، صباح اليوم الجمعة، إن وقف التصعيد في ليبيا ضرورة قصوى.

ونشر أيمن الصفدي تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": دعا فيها إلى التهدئة وضبط النفس، واعتماد الحل السياسي في ليبيا، مؤكدا على أن وقف التصعيد في ليبيا ضرورة قصوى.

وشدد الصفدي على أهمية اعتماد الحل السياسي، وإسناد جهود الأمم المتحدة، بهدف تجاوز الأزمة، ولضمان أمن ليبيا واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها وتخليصها من الإرهاب.

وقف التصعيد في #ليبيا ضرورة قصوى. ندعو إلى التهدئة وضبط النفس، ونؤكد أهمية اعتماد الحل السياسي وإسناد جهود الأمم المتحدة سبيلا لتجاوز الأزمة ولضمان أمن ليبيا واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها وتخليصها من الإرهاب. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) April 5, 2019

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلنت، اليوم الجمعة، السيطرة على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية، طرابلس، لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي بثته قناة "العربية الحدث" سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء الأربعاء الماضي، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".