المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها تجاه التصعيد العسكري في ليبيا

أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن قلقها تجاه التصعيد العسكري في ليبيا، وجددت موقفها بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

أمستردام — سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية مارغريتس سشيناس، في إحاطة لها: "نحن قلقون عن التصعيد العسكري في ليبيا والتدخل غير المسيطر عليه، وقلنا مرارا إنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للوضع في ليبيا".

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كما أعلنت أن "الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ستطلع الوزراء على الوضع في ليبيا يوم الاثنين المقبل".

وتابعت: "ندعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة والعمل الذي يفعله للوصول إلى اتفاق سياسي سينهي الصراع".

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي بثته قناة "العربية الحدث" سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء الأربعاء الماضي، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".