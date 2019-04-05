إيفانكا ترامب تعلق على خطاب السيسي بشأن المرأة المصرية

علقت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الأسبوع الماضي، حول المرأة المصرية.

وقالت إيفانكا في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "ألقى الرئيس المصري السيسي خطابا مهما في نهاية الأسبوع الماضي يدعو إلى إصلاحات كبرى تهدف إلى تمكين المرأة المصرية. نحن نشجع وندعم هذه الإصلاحات ونتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية لدفع هذه الجهود".

Egyptian President Al Sisi delivered an important speech last weekend calling for major reforms aimed at empowering Egyptian women. We encourage & support these reforms, & look forward to working w/ the Egyptian government to advance these efforts.@AlsisiOfficial #WGDP — Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 4, 2019

​يذكر أن البيت الأبيض أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف الرئيس المصري في البيت الأبيض في التاسع من أبريل/ نيسان لإجراء محادثات بشأن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، والعمل على الأولويات المشتركة في الشرق الأوسط.