البيت الأبيض: ترامب يستضيف السيسي في 9 أبريل المقبل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم 9 أبريل/ نيسان المقبل.

وذكر البيت الأبيض أنه سيتم إجراء محادثات حول تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والعمل على أولويات مشتركة في الشرق الأوسط.

Trump wird den ägyptischen Präsidenten al-Sissi am 9. April im Weißen Haus treffen.https://t.co/nFKNG8uskv — mohamed ali eddin (@M_Alieddin) March 29, 2019

​وقال البيت الأبيض، في بيانه، إن الزعيمين سيناقشان "البناء على تعاوننا العسكري والاقتصادي ومكافحة الإرهاب وكذلك التكامل الاقتصادي الإقليمي ودور مصر الطويل الأمد كمحور أساسي للاستقرار الإقليمي".

من جانبه، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس السيسي سيقوم بزيارة الى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي.

وأكد المتحدث الرسمي بأن الزيارة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.