الحكومة اليمنية: "ميليشيا الحوثي" ترسخ الفكر الطائفي وتدمر النسيج الاجتماعي

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن "الحوثيين يقومون بغرس أفكار وقيم طائفية في عقول الشباب من خلال تدريس الفكر الطائفي في المدارس".

وأوضح الإرياني، خلال لقائه في برلين مع رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني، جايدي ينسن، أن "ميليشيا الحوثي تجبر الطلاب على ترديد الشعارات التي ترددها الميليشيا، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية على صعيد التعايش المجتمعي ويتسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء الشعب الواحد"، وذلك وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال إن "اليمن يعيش أوضاعا إنسانية صعبة منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة في عام 2015، وما نتج عن ذلك من تدمير للمؤسسات والبنى التحتية ونهب الموارد والأموال العامة في مناطق سيطرة الميليشيات وتحميل المواطنين أعباء مالية من خلال الجبايات الإضافية لترتفع مستويات الفقر إلى حدود غير مسبوقة".

إلى ذلك، أشار وزير الإعلام اليمني، إلى "خطورة تجنيد الأطفال الذي تقوم به الجماعة الانقلابية على التعايش المجتمعي والسلم الأهلي"، مؤكدا أن "ميليشيا الحوثي تعد لتجنيد نحو 50 ألف طفل، وذلك حسب معلومات مؤكدة ومرصودة لدى الحكومة". وبين أن الحوثيين قاموا بتحويل المدارس إلى مراكز للاستقطاب والتجنيد.

وتقود المملكة العربية السعودية، تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.