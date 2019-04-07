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09:26 07 أبريل/ نيسان 2019
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    احتجاجات السودان

    "أطباء السودان": ارتفاع القتلى بين المحتجين السودانيين إلى 5 أشخاص وأكثر من 25 مصابا

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    العالم العربي
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    أكدت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة القتلى الاحتجاجات التي تجددت أمس السبت إلى 5 أشخاص، فيما أصيب أكثر من 25 آخرين.

    القاهرة —سبوتنيك. وقالت اللجنة عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" صباح اليوم الأحد "شهيدان آخران تبذلهما أرض السودان في سبيل الحرية والتغيير، حيث بلغنا الآن استشهاد كل من: أحمد إبراهيم تبيدي من أبناء كوستي، وشهيد آخر مجهول الهوية، لم يحضر أحد من ذويه ولا يحمل أوراقاً ثبوتية".

    مظاهرات السودان
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    وكانت اللجنة أكدت فجر اليوم الأحد سقوط 3 أشخاص قتلوا بالرصاص بينهم إصابات مباشرة في الرأس، متهمة قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، مما أوقع إصابات خطيرة في صفوفهم.

    وأضافت اللجنة أن أكثر من 25 جريحا بينهم إصابات بالرصاص في الرأس، والعين، والصدر، والبطن، بالإضافة إلى آخرين مصابين بكسور في الأنف، والساق، واليد، وغيرها، علاوة على كسور نتيجة التعرض لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

    وتعرّف اللجنة نفسها بأنها "جسم مهني مطلبي، يضم كافة أطباء السودان، ويسعى عبر حراكهم المشترك لتحسين الوضع الصحي في السودان".

    وخرج آلاف السودانيين، أمس السبت، في مسيرات متفرقة نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياء لذكرى انتفاضة نيسان/أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.

    في غضون ذلك، ألغى البشير خطابا كان من المفترض أن يلقيه بهذه المناسبة، والتقى عصر أمس الجمعة في القصر الرئاسي بالخرطوم ممثلين عن مجموعات من المجتمع المدني وحلفاء سياسيين له.

    ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من فبراير/شباط الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعياً.

    ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

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