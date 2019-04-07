بعد إطلاق نار وسقوط قتلى... السعودية تحذر رعاياها

طلبت السفارة السعودية في السودان، من رعاياها، الزائرين أو المقيمين في الخرطوم الحيطة والحذر نظرا للوضع الحرج الذي تعيشه البلاد.

وقالت السفارة، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"اليوم الأحد، "تأمل السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان أخذ الحيطة والحذر والبعد عن مواقع المظاهرات مع الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك".

تأمل السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان اخذ الحيطة والحذر والبعد عن مواقع المظاهرات مع الحرص على حمل اثبات الهوية لابرازها اذا دعت الحاجة لذلك. pic.twitter.com/CMR11BXRgb — السفارة في الخرطوم (@KSAembassySD) April 7, 2019

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين، أمس السبت، إلى شوارع العاصمة، حيث وصل العديد منهم إلى مقر قيادة الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد حكم الرئيس عمر البشير.

وأعلنت مصادر طبية عن مقتل 5 أشخاص خلال المظاهرات التي اختار منظموها تاريخ 6 أبريل للاحتجاجات، إحياء لذكرى انتفاضة العام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك جعفر النميري.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، سقوط 5 أشخاص قتلوا بالرصاص بينهم إصابات مباشرة في الرأس، متهمة قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، مما أوقع إصابات خطيرة في صفوفهم.