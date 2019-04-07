فوزية زينل: البحرين اتخذت تدابير لحماية الأطفال وقانون العدالة الإصلاحية خطوة مهمة

قالت رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية زينل، إن مملكة البحرين اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات، التي من شأنها صون وتعزيز حقوق الطفل.

وأضافت، في حوار لها مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، سينشر لاحقا، أن من بين هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر، التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011.

عقد مجلس النواب جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفـصـل التـشـريعـي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة المجلس، وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة بالتصريح التالي:

https://t.co/EObO5AiTHo pic.twitter.com/M3EY0dY0bg — مجلس النواب —Bahrain (@BhParliament) April 2, 2019

وأوضحت زينل أن المملكة اتخذت العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار قانون الطفل 2012، وقانون الأسرة 2017، والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017، والتي تم تمديدها لخمس سنوات تالية.

الشعوب تمثل نفسها

مسمى القدس الشرقية لا يرضى الشعوب العربية. بل تسعى الشعوب العربية لاسترداد كل فلسطين من المحتل الغاصب #لا_للتطبيع.

باسمي كمواطنة بحرينية أرفض ما جاء في كلمة رئيسة البرلمان البحريني #فوزية_زينل لانه لا يمثلني #البحرين #فلسطين 🇵🇸 https://t.co/K1iEDmweX5 pic.twitter.com/8EkVlwzDXO — ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) March 15, 2019

وتابعت رئيسة البرلمان أن الاستراتيجية الوطنية للشباب ضمن هذه الخطوات، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 2014، إضافة إلى زيادة موارد الميزانية المخصصة للجنة الوطنية للطفولة، بهدف تنفيذ كافة المتطلبات لضمان حقوق الطفل.

وشددت على أن المملكة اتخذت التدابير المختلفة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والتقدم الكبير المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، بما يصب في صالح التنشئة الصحية والتعليمية السليمة للطفل.

وكشفت زينل عن أن لجان المجلس تناقش الآن مشروعا مهما، وهو مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وسوف يشكل هذا القانون عند صدوره علاقة بارزة في النظام القانوني البحريني لحماية الأطفال.