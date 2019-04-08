الجيش السوداني يغلق الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر الرئاسة الجمهوري

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الخرطوم بأن "وحدات من الجيش السوداني أغلقت الشارع الرئيسي المؤدي لمقر رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الاثنين، أمام مرور السيارات والمواطنين".

© REUTERS / SOCIAL MEDIA انقطاع كامل للكهرباء في السودان

وكان آلاف المحتجين السودانيين توافدوا للتظاهر في الشارع الرئيسي المؤدي لمقر قيادة القوات المسلحة، وسط الخرطوم، عصر اليوم الاثنين.

وخرج آلاف السودانيين، السبت، في مسيرات متفرقة نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياء لذكرى انتفاضة نيسان/ أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.

ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من فبراير/ شباط الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعيا.

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ 3 عقود.