أفيخاي أدرعي: فلسطينيون يطلقون النار صوب موقع عسكري إسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن مسلحون فلسطينيون أطلقوا النيران صوب موقع عسكري إسرائيلي شمال الضفة الغربية، مضيفا أن قواته تجرى أعمال تمشيط وبحث عن المنفذين.